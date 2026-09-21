Роспотребнадзор оценил уровень заболеваемости ОРВИ в Тверской области

Эпидемиологическая обстановка по ОРВИ в Тверской области остаётся стабильной. По данным Управления Роспотребнадзора по Тверской области, на 37‑й календарной неделе 2026 года в регионе выявлено 2,5 тысячи случаев ОРВИ.
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