«Мне прописали облучение»: Анита Цой впервые подробно рассказала о болезни, которую скрывала годами

Анита Цой: Госпитализация связана с болезнью Грейвса, а не с раком Певица Анита Цой обратилась к поклонникам с видео, в котором опровергла распространившиеся в сети слухи об онкологическом диагнозе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Миллион за кусочек сладкого: гость отдал состояние за первый торт на свадьбе Клавы Коки и Масленникова
- «Боюсь даже на пляж выйти»: Гузеева из Болгарии публично просит Киркорова о спасении бездомных животных
- Редкое семейное фото: 80-летний Петросян показал подросшую дочку Матильду и собрал тысячи лайков
Свежие комментарии