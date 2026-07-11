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«Мне прописали облучение»: Анита Цой впервые подробно рассказала о болезни, которую скрывала годами

«Мне прописали облучение»: Анита Цой впервые подробно рассказала о болезни, которую скрывала годами

Анита Цой: Госпитализация связана с болезнью Грейвса, а не с раком Певица Анита Цой обратилась к поклонникам с видео, в котором опровергла распространившиеся в сети слухи об онкологическом диагнозе.

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