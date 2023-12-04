Российским чиновникам хотят запретить пользоваться некоторыми мессенджерами

Зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный направил письмо в адрес вице-премьера, руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко с предложением запретить госслужащим использование иностранных мессенджеров в личных целях.
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