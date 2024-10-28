В Петербурге до декабря посадят 298 тысяч луковиц тюльпанов

А также 27 тысяч луковиц подснежников, крокусов, мускари и не только В Петербурге проходит финальная стадия посадки луковичных цветов в скверах, на бульварах и на видовых местах, сообщили сегодня в пресс-службе аппарата вице-губернатора Евгения Разумишкина.