В Петербурге до декабря посадят 298 тысяч луковиц тюльпанов

А также 27 тысяч луковиц подснежников, крокусов, мускари и не только В Петербурге проходит финальная стадия посадки луковичных цветов в скверах, на бульварах и на видовых местах, сообщили сегодня в пресс-службе аппарата вице-губернатора Евгения Разумишкина.
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