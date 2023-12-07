Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

8 867 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Регина Толстоброва
    Пошли люди за нацистами и все потеряли. а многие и здоровье и жизнь."Вируй у ЗСУ" и п...
  • Компанцев Сергей
    привет всем если это правда я не ожидал такого от батьки успехов беларусам во всем - кто его знает что будет потом...Тайный десант на ...
  • Владимир
    Летать дольше _ это не критично. Все зависит от качества кресел в салоне самолета.Японцы облетают Р...

RAND – в конфликте «виноваты Православие и русская культура»

RAND – в конфликте «виноваты Православие и русская культура»

В том, что оболваненные украинцы, прикормленные госдеповским печеньицем от госпожи Нуланд помогли американским спецслужбам осуществить госпереворот в собственной стране, и новое марионеточное правительство «Незалежной» по указке Вашингтона довело отношения Украины с Россией до военного конфликта, виноваты русские – RAND Corporation "нашла" корень конфликта на Украине.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх