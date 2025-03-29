Карасин подвел итоги переговоров с США в Эр-Рияде: главное за сутки

МОСКВА, 29 марта, ФедералПресс. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин рассказал о переговорах с США в Саудовской Аравии, американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил о растущем интересе Москвы и Пекина к Гренландии, а премьер Канады сделал жесткое заявление о России.
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