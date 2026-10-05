Денег нет? Значит и не будет: что такое ловушка бедности и как из нее выбраться

Бывает так, что хочется сменить работу, но для новой должности нужен опыт. Чтобы получить опыт, хорошо бы пройти обучение.
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