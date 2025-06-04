Вся жизнь на Земле – от вируса до кита – подчиняется одному закону? Ученые, кажется, нашли его

Представьте себе, что всё невероятное разнообразие жизни на нашей планете — от крошечных микроорганизмов в океанских глубинах до величественных деревьев в тропических лесах и стремительных гепардов в саваннах — подчиняется одному фундаментальному правилу.
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