Страна и люди
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Страна и люди

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Мошенники освоили новую схему с фальшивыми чат-ботами почтовых служб

Мошенники освоили новую схему с фальшивыми чат-ботами почтовых служб

Мошенники начали звонить россиянам от имени сотрудников почты для якобы уточнения данных и получения посылок или писем, тем самым заманивая людей в фальшивые чат-боты в мессенджерах.

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