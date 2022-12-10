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Представитель РФ при ООН Небензя:атаковавшие аэродромы Дягилево и Энгельс дроны наводились GPS США

Представитель РФ при ООН Небензя:атаковавшие аэродромы Дягилево и Энгельс дроны наводились GPS США

Украинские беспилотные летательные аппараты, которые совершили атаку на аэродромы под Рязанью и Энгельсом, наводились на цель с помощью информации о спутниковых данных, полученной от США.

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