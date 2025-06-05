МОСКВА, 5 юня, ФедералПресс. Командир 3-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины, основатель 12-й бригады специального назначения «Азов»* Андрей Билецкий** выразил мнение, что Украина имеет полное право на обладание ядерным вооружением.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии