«Будем бить минимум три дня»: детали готовящегося удара по Украине

Названы военные объекты и генералы ВСУ, по которым будут наноситься удары Внезапный телефонный разговор, который 4 июня состоялся между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, а также заявление нашего президента о невозможности разговаривать с террористами, вероятнее всего, обозначат начало нового и очень болезненного для Украины этапа СВО.