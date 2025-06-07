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Позитив для оптимистов

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«Будем бить минимум три дня»: детали готовящегося удара по Украине

«Будем бить минимум три дня»: детали готовящегося удара по Украине

Названы военные объекты и генералы ВСУ, по которым будут наноситься удары Внезапный телефонный разговор, который 4 июня состоялся между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, а также заявление нашего президента о невозможности разговаривать с террористами, вероятнее всего, обозначат начало нового и очень болезненного для Украины этапа СВО.

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