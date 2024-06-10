Макрон объявил досрочные выборы после поражения на Европарламентских выборах Елена ГалицкаяПрезидент Франции Эммануэль Макрон принял решение распустить Национальное собрание и назначить досрочные парламентские выборы.
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