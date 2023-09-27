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На Донецком направлении российские военные уничтожили 21 украинский беспилотник

На Донецком направлении российские военные уничтожили 21 украинский беспилотник

Также были отражены две атаки ВСУРуководитель пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили рассказал, что на Донецком направлении был ликвидирован 21 украинский беспилотник, а авиация и артиллерия нанесли удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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