На Донецком направлении российские военные уничтожили 21 украинский беспилотник

Также были отражены две атаки ВСУРуководитель пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили рассказал, что на Донецком направлении был ликвидирован 21 украинский беспилотник, а авиация и артиллерия нанесли удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ).