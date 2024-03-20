За что судили "крабового короля" в России?

Адвокаты заявили в суде о смерти «крабового короля» Олега КанаОлег КанФонд «Родные Острова» Олег Кан, известный сахалинский рыбный промышленник, создатель нескольких крупных рыбодобывающих предприятий, известный как «крабовый король» умер, сообщили его адвокаты.
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