Rzeczpospolita: В Польше пропали трое осужденных за шпионаж на Россию

В Польше «пропали» трое осужденных за шпионаж в пользу России, сообщают местные СМИ. По информации Rzeczpospolita, они были осуждены в декабре прошлого года, однако никто из них сейчас не находится в заключении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии