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Rzeczpospolita: В Польше пропали трое осужденных за шпионаж на Россию

Rzeczpospolita: В Польше пропали трое осужденных за шпионаж на Россию

В Польше «пропали» трое осужденных за шпионаж в пользу России, сообщают местные СМИ. По информации Rzeczpospolita, они были осуждены в декабре прошлого года, однако никто из них сейчас не находится в заключении.

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Комментарии
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Eduard
Всёэто не доказано,более того преступная власть и полиция обычно требуют,что бы люди взяли на себя то,что не делали!
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17 час.

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