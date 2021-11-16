Переступить черту: что сейчас происходит на польско-белорусской границе и как будет развиваться ситуация

Миграционный скандал между Евросоюзом и Белоруссией продолжает набирать обороты. Пока Брюссель анонсирует новые санкции, а Польша грозит закрыть свою границу с республикой, Минск, не стесняясь в выражениях, отрицает все обвинения в свой адрес.