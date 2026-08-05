Врач-ортодонт Балакирева предостерегла от отбеливания Zoom

Врач-ортодонт Мария Балакирева поделилась мнением о вреде отбеливания зубов Zoom. По её словам, процедура дорогостоящая, но краткосрочная и разрушительная, а домашние методы отбеливания могут привести к болезненным ощущениям и истончению эмали.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии