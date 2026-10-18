Российские отцы могут получать пособия при рождении ребенка, оформлять отпуск по уходу за ним, претендовать на материнский капитал в предусмотренных законом случаях и пользоваться налоговыми льготами.
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