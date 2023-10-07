Хитрые уловки рыночных торговцев – наука, которую мигранты в России прекрасно освоили и стали в ней большими специалистами.
"НАДУРИТЬ РУССКОГО – ДЕЛО ПРИНЦИПА": УЗБЕКСКИЙ РИС С КИРПИЧНОЙ КРОШКОЙ
Комментарии
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ЮГ
Юрий Гаврилов
Ещё очень часто басмачи подделывают порошком из кирпича красный молотый перец
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11 час.
Сергей Евдокимов
Покупать на рынках продукты питания у узбеков, таджиков и всяких южных гостей себя не уважать , там заранее известно ,что там все тухлое, гнилое и третьесортное , чувство брезгливости у людей притуплен что ли? Никогда , ничего не беру у них , даже вещи.
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5 час.
Сергей Ников
Разве в России есть такие рынки? Давно все в заводских упаковках.
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3 час.
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