"НАДУРИТЬ РУССКОГО – ДЕЛО ПРИНЦИПА": УЗБЕКСКИЙ РИС С КИРПИЧНОЙ КРОШКОЙ

Сергей Евдокимов

Покупать на рынках продукты питания у узбеков, таджиков и всяких южных гостей себя не уважать , там заранее известно ,что там все тухлое, гнилое и третьесортное , чувство брезгливости у людей притуплен что ли? Никогда , ничего не беру у них , даже вещи.