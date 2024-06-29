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Вы завидуете США? Захарова задала один провокационный вопрос и получила честный ответ

Вы завидуете США? Захарова задала один провокационный вопрос и получила честный ответ

В четверг на Петербургском международном юридическом форуме официальный представитель МИД РФ Мария Захарова попросила его участников ответить самим себе на вопрос, завидуют ли они американцам, которые смогли создать структуру, фактически заставившую на долгие десятилетия всю мировую финансовую систему работать на США.

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Комментарии
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Сергей Дмитриев
...У Захаровой хорошо получается и хобби моделистки. = Зажигает, особенно сегодня ! =
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