Стратосферные БПЛА – псевдоспутники: новые горизонты высотной разведки

В настоящее время пилотируемые высотные самолёты-разведчики во многом заменили стратегические разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), например, такие, как RQ-4 Global Hawk, которые могут находиться в воздухе порядка суток.
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