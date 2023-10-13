Нарочно не придумать! Незаменимого таджикского специалиста задержали и арестовали в Москве — он систематически передавал СБУ информацию о расположении средств ПВО около столицы.
В Москве задержан мигрант-шпион, работавший на Украину
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Анастасия Гончарова
урод блять...на пожизненно козла!
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4 час.
Александр Батт
Вышку ему.
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1 час.
Леонид Руси
И Окраина и Таджикистан под знаком Девы... А это гибкий знак зодиака и материалистичный. Духа в нём нет. Значит они не имеют убеждений и молятся с упоением на золотого тельца. Вспомним Власова... Дева... по знаку зодиака. Хорошо воевал у нас...попал в плен... и стал добросовестно воевать против нас... В мире животных... Дева... это лисица. Помните сказку? - Битый не битого везёт...
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1 час.
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