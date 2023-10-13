В Москве задержан мигрант-шпион, работавший на Украину

Леонид Руси

И Окраина и Таджикистан под знаком Девы... А это гибкий знак зодиака и материалистичный. Духа в нём нет. Значит они не имеют убеждений и молятся с упоением на золотого тельца. Вспомним Власова... Дева... по знаку зодиака. Хорошо воевал у нас...попал в плен... и стал добросовестно воевать против нас... В мире животных... Дева... это лисица. Помните сказку? - Битый не битого везёт...