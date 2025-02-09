Защитник «Севильи» Гудель после 1:4 с «Барсой»: «Я видел, что Кунде толкнул Соу, и он потерял равновесие. Очевидный пенальти»

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«Севилья» крупно проиграла «Барселоне» (1:4) в домашнем матче 23-го тура Ла Лиги. Во 2-м тайме судья Алехандро Эрнандес Эрнандес не стал назначать 11-метровый после падения Джибриля Соу в штрафной каталонцев – Жюль Кунде рукой коснулся спины хавбека «Севильи».