В МИД назвали страны, откуда чаще обращаются за электронными визами в РФ

Среди европейских стран чаще всего за электронными визами в Россию обращаются граждане Германии, Эстонии и Латвии, а в мире на первом месте оказались граждане КНР, заявили в МИД РФ, 19 апреля сообщает РИА Новости.
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