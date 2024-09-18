Правоохранители отреагировали на хищение вывесок и табличек организаций торговли в Вязьме

Предприниматели из смоленского райцентра, пожаловавшись на некие проверки, написали заявления в правоохранительные органы Силовики отреагировали на сообщения местных жителей о фактах порчи и хищения вывесок и табличек действующих в сфере торговли юрлиц в Вязьме Смоленской области.
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