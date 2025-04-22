Батчи считает, что у «Краснодара» есть чемпионский дух: «Все понимают обязанности. Вместе будем бороться и идти к нашей цели»

Команда тренера Мурада Мусаева возглавляет таблицу Мир РПЛ, набрав 55 очков в 25 матчах. – Что Мурад Мусаев сказал после поражения в матче с «Зенитом»? – Мне кажется, что после таких матчей нет особо вещей, о которых можно говорить.