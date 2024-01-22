Политнавигатор Число жертв сегодняшнего украинского обстрела рынка в Донецке уже достигло 28 человек, еще 30 ранено, включая двоих детей, которые находятся в состоянии средней тяжести, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
В Москве спорят, как отомстить Украине за Донецк
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Валерий Шаронов
посмотрим как отреагирует на народный гнев путин...
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21 час.
ТО
Терехов Олег
А ни как !!! У властей мысли о своих пряниках в Забугорье и детках там же. Давно могли закончить эту ВОЙНУ если бы действовали решительно не оглядываясь кто что "там" скажет. Надо было послать всех в известном направлении и херачить в том числе по всем территориям всех участников военных действий на стороне Бандеростана. и т.д. в том же духе. Хватит вола еб..ь
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20 час.
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