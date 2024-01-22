В Москве спорят, как отомстить Украине за Донецк

ТО

Терехов Олег

А ни как !!! У властей мысли о своих пряниках в Забугорье и детках там же. Давно могли закончить эту ВОЙНУ если бы действовали решительно не оглядываясь кто что "там" скажет. Надо было послать всех в известном направлении и херачить в том числе по всем территориям всех участников военных действий на стороне Бандеростана. и т.д. в том же духе. Хватит вола еб..ь