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Царьград

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Цены на iPhone в России снижаются: XR подешевел на 31% за полгода

Цены на iPhone в России снижаются: XR подешевел на 31% за полгода

Средняя стоимость iPhone в России упала на 13% за последние месяцы, особенно заметно снижение цены на iPhone XR — 31%.

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