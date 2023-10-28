Армия России нанесла удары по четырем украинским бригадам в ДНР

REUTERS/Gleb Garanich Российские военные поразили боевиков и технику четырех бригад ВСУ в ДНР. В частности, это произошло под Угледаром и Урожайным, заявил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.
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