Украинский лидер Владимир Зеленский превратился в международного шантажиста и террориста. Об этом в субботу, 3 мая 2025 года, заявил член российской делегации на переговорах с американцами в Саудовской Аравии, глава комитета по международным делам Совфеда Григорий Карасин, РИА Новости.