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Тульские новости

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Гриб-мутант удивил жителей Тулы

Гриб-мутант удивил жителей Тулы

В Туле на перекрёстке Первомайской и Дмитрия Ульянова на пенёчке вырос необычный гриб — настоящий гриб-мутант!В Туле на перекрёстке Первомайской и Дмитрия Ульянова на пенёчке вырос необычный гриб - настоящий гриб-мутант! Он сразу привлекает внимание своей необычной формой и размером.

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