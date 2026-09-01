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Регионы России

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Сборная России уступила Черногории на чемпионате мира по водному поло 4x4

Сборная России уступила Черногории на чемпионате мира по водному поло 4x4

Мужская сборная России по водному поло уступила команде Черногории в серии пенальти во втором матче группового этапа чемпионата мира в формате 4x4.

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