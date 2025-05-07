Экономика Адыгеи в годы войны.

Спустя несколько дней после начала войны Адыгейский обком ВКП (б) принял постановление о перестройке работы промышленности, в соответствии с которым основные предприятия области должны были быть переведены на военный лад.
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