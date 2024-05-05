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Чарльз Баркли: «Позвал молодого Дирка играть за Оберн, но он сказал, что собирается в армию»

Прославленный немецкий форвард в субботу стал гостем программы Inside The NBA. «Мы собрали звездную команду и поехали в Германию.

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