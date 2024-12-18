В России медиков перестанут судить по одной статье. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев заявил, что речь идет о 238 статье об оказании небезопасных услуг, передает «Интерфакс».
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