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В России медиков перестанут судить по одной статье

В России медиков перестанут судить по одной статье

В России медиков перестанут судить по одной статье. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев заявил, что речь идет о 238 статье об оказании небезопасных услуг, передает «Интерфакс».

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