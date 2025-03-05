На Камчатке собака, привязанная к столбу на детской площадке, напала на ребенка

На Камчатке сидящая на привязи собака укусила ребенка, сообщает "Масс Медиа". Инцидент произошел днем 5 марта около дома №12 на улице Старицына в Петропавловске-Камчатском, когда восьмилетняя девочка возвращалась из школы.