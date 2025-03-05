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На Камчатке собака, привязанная к столбу на детской площадке, напала на ребенка

На Камчатке собака, привязанная к столбу на детской площадке, напала на ребенка

На Камчатке сидящая на привязи собака укусила ребенка, сообщает "Масс Медиа". Инцидент произошел днем 5 марта около дома &numero;12 на улице Старицына в Петропавловске-Камчатском, когда восьмилетняя девочка возвращалась из школы.

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