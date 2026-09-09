Новая методика позволит пациентам с аритмией быстрее вернуться к привычной жизни

Малоинвазивное хирургическое вмешательство выполняют через небольшой прокол сосуда. Такой доступ позволяет точечно воздействовать на участки сердца, которые становятся причиной нарушения ритма, при этом практически не затрагивая окружающие ткани и органы.
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