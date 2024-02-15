Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 681 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Е Ва
    крыса загнанная в угол, готова еще не на то((Зачем Собчак опуб...
  • VV949
    Розовые сопли в раскоряку...Штурм Харькова не...
  • Александр Глущенко
    😂😂😂 ..Берия говорил об ...

Россия - не 5-я, а 4-я экономика мира. Мы выше Японии. Доклад Всемирного Банка

Россия - не 5-я, а 4-я экономика мира. Мы выше Японии. Доклад Всемирного Банка

На днях Всемирный Банк опубликовал отчёт о теневой экономике по странам мира, согласно которому, в Японии она составляет около 5% от общего объёма ВВП, в Америке - 8%, ну, а в нашей с вами стране.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Василий Горбачев
И чему тут радоваться((( чем гордиться(((
Ответить
15 час.
Аудрюс
Всегда говорил, что в России воруют все! Только слесарь на заводе считает, что берет недоплаченное ему работодателем, а чиновники уже по привычке, ведь и они когда-то были слесарями, водителями....
Ответить
15 час.
Betahon
Бездарное сравнение Всемирного банка, как и он сам! Сравнили карлика на карте и 1/6 часть суши с несметными богатствами и самым талантливым и трудолюбивым народом, постоянно подвергавшимся всяким катаклизмам и выстоявшем перед ними! Это страна и народ Победители!
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх