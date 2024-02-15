На днях Всемирный Банк опубликовал отчёт о теневой экономике по странам мира, согласно которому, в Японии она составляет около 5% от общего объёма ВВП, в Америке - 8%, ну, а в нашей с вами стране.
Россия - не 5-я, а 4-я экономика мира. Мы выше Японии. Доклад Всемирного Банка
Комментарии
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Василий Горбачев
И чему тут радоваться((( чем гордиться(((
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15 час.
Аудрюс
Всегда говорил, что в России воруют все! Только слесарь на заводе считает, что берет недоплаченное ему работодателем, а чиновники уже по привычке, ведь и они когда-то были слесарями, водителями....
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15 час.
Betahon
Бездарное сравнение Всемирного банка, как и он сам! Сравнили карлика на карте и 1/6 часть суши с несметными богатствами и самым талантливым и трудолюбивым народом, постоянно подвергавшимся всяким катаклизмам и выстоявшем перед ними! Это страна и народ Победители!
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14 час.
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