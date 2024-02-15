Россия - не 5-я, а 4-я экономика мира. Мы выше Японии. Доклад Всемирного Банка

Василий Горбачев И чему тут радоваться((( чем гордиться(((

Аудрюс Всегда говорил, что в России воруют все! Только слесарь на заводе считает, что берет недоплаченное ему работодателем, а чиновники уже по привычке, ведь и они когда-то были слесарями, водителями....