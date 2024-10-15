Театр абсурда
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Театр абсурда

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Нобелевское предупреждение миру

Нобелевское предупреждение миру

Между тем, Нобелевская премия мира в 2024 году досталась совсем не Зеленскому. Ее получила организация выживших после американских ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки под названием Nihon Hidankyo, которая объединяет тех, кто пережил бомбардировки, - их называют хибакуся - и вообще противников ядерного оружия.

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