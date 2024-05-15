Жительница Харьковской области: в регионе ждут прихода России

В Харьковской области часть ее жителей решила не эвакуироваться, ожидая прихода России, сообщает РИА Новости со ссылкой на жительницу одного из контролируемых украинскими военными населенных пунктов региона.
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