Новая статья: Обзор телевизора Digma Pro OLED 55M Телевизор под российским брендом п...

Новая статья: Обзор телевизора Digma Pro OLED 55MТелевизор под российским брендом предлагает за относительно небольшую сумму все качества приличного OLED — расширенный цветовой охват, высокую локальную яркость и частоту обновления 120 Гц, — а еще акустическую систему с сабвуфером источник#Обзор #Телевизор.