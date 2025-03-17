Без территориальных уступок: Украина обозначила свои условия для мира

Эти условия включают отказ от любых дальнейших территориальных уступок России, возвращение всех украинских детей, депортированных в РФ, освобождение украинских гражданских лиц, незаконно удерживаемых в России без статуса военнопленных, и гарантии безопасности в случае нарушения Россией условий прекращения огня.
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