Без территориальных уступок: Украина обозначила свои условия для мира

Эти условия включают отказ от любых дальнейших территориальных уступок России, возвращение всех украинских детей, депортированных в РФ, освобождение украинских гражданских лиц, незаконно удерживаемых в России без статуса военнопленных, и гарантии безопасности в случае нарушения Россией условий прекращения огня.