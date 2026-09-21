Исторический дом на Малодетскосельском проспекте потребовали привести в порядок

В Санкт-Петербурге обнаружили нарушения при содержании дома Боборыкиной на Малодетскосельском проспекте.
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