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Доктор Мясников рассказал о бессимптомном венерическом заболевании, которое приводит к бесплодию

Доктор Мясников рассказал о бессимптомном венерическом заболевании, которое приводит к бесплодию

Известный врач обратил внимание на такое заболевание, как бессимптомная гонорея.Доктор Александр Мясников предупредил граждан об опасном заболевании, передающееся половым путём, которое зачастую протекает без симптомов, но приводит к бесплодию.

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