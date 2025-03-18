Дональд Трамп против глобалистов: Америка без «Голоса» и «Свободы»

Всё прогрессивное (в западном понимании) человечество постигла невосполнимая утрата: на 84-м году жизни внезапно умолк «Голос Америки»**, а вместе с ним приказала долго жить и «Свобода»** – радиостанция, просуществовавшая более 70 лет (72, если быть совсем точным).