Дональд Трамп против глобалистов: Америка без «Голоса» и «Свободы»

Всё прогрессивное (в западном понимании) человечество постигла невосполнимая утрата: на 84-м году жизни внезапно умолк «Голос Америки»**, а вместе с ним приказала долго жить и «Свобода»** – радиостанция, просуществовавшая более 70 лет (72, если быть совсем точным).
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