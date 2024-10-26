Axios: ЦАХАЛ назвала ответную операцию в Иране "Дни покаяния"

REUTERS/Majid Asgaripour/WANA Операция Израиля по атаке Ирана, произошедшая в ночь на субботу, носила название "Дни покаяния", сообщает портал Axios со ссылкой на брифинг представителей армии обороны Израиля.
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