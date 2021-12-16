В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей воспитателем детского сада

Следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия по результатам процессуальной проверки по сообщению, размещенному в СМИ, по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию детей со стороны работника образовательного учреждения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.