Rolls-Royce Phantom Scintilla: керамика и 870 тысяч стежков[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Марка Rolls-Royce уже отметилась на Конкурсе элегантности в Пеббл-Бич уникальным электрическим купе Spectre Semaphore, созданным в честь Калифорнии.