Rolls-Royce Phantom Scintilla: керамика и 870 тысяч стежков[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Марка Rolls-Royce уже отметилась на Конкурсе элегантности в Пеббл-Бич уникальным электрическим купе Spectre Semaphore, созданным в честь Калифорнии.
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