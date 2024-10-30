Более 300 тысяч человек прошли репродуктивную диспансеризацию в Подмосковье

Жители Московской области от 18 до 49 лет могут пройти репродуктивную диспансеризацию. Женщинам доступны консультация гинеколога, УЗИ малого таза и молочных желез, цитологическое исследование, мужчинам — осмотр уролога и, при необходимости, спермограмма, УЗИ предстательной железы и анализ на инфекции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии